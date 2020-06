„Feature-Updates per Option nicht mehr verschiebbar“

Tja, da hat sich MS mal wieder was einfallen lassen, was manche Leute hier ärgern wird. Die Feature-Updates können nun nicht mehr einfach per Option für 365 Tage verschoben bzw. deren Installation verzögert werden. Wer diese Möglichkeit, sein System vor unerwarteten "Überraschungen" zu schützen, noch nutzen möchte, der muss das in Zukunft über die Gruppenrichtlinien machen.

Interessant dabei die Begründung von MS, warum man das jetzt so eingerichtet hat. Da wird nämlich argumentiert, dass man den Punkt entfernt habe, um "die Verwirrung" zu reduzieren. *LOL*

Bericht dazu hier: https://winfuture.de/news,116694.html