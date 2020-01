Hallo,

meine Facebook zeigt keine deutsche Sprache mehr an , alles in brasilanisch ( blaue Leiste und links wo die Favoriten und Gruppen sind etc.)

außer paar Nachrichten kommen in deutsch an .

Bei der Einstellung ist aber "Deutsch" eingestellt.

Lenovo ideopad 330

8GB Ram

Win 10

danke und Gruß