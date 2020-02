„Erfahrung bei der Umstellung von Windows 7 auf 10“

Hallo,

bereits 2016 habe ich versucht meine beiden Medion Notebooks umzustellen. Dies Mißlang.Jetzt habe ich es mit dem Microsoft Tools wieder versucht. Bei beiden Notebooks gelang es, jedoch es hat länger als die in einigen Beiträgen gemeldeten 2 h gedauert. Ich ließ die Installation während eines Tages allein laufen. Das eine Notebook läuft ohne Probleme. Bei dem zweiten, ein MD98370, gab es nach dem zweiten Update Probleme. Das System meldete das das Betriebsystem repariert werden mußte, arbeite einige Zeit, schloß dann mit einer Fehlermeldung "stop code critical failure" und mit einem Hinweis auf auf eine Internetadresse von Mikrosoft Support ab, um dann abzuschalten. Nachdem dies mehrmals geschah, habe ich beim booten "recovery" gewählt, was bei Windows 7 oft hilfreich war. Diesmal startete Cyberlink Recovery, das mein System in den Urzustand zurücksetzte und alle Programme und Daten löschte.