Ebenso Fehler Fehlermeldung 0xc0000225, warum?

Hallo,

aus irgendwelchen Gründen hat das zurückspielen meiner Images mit Aomei Backupper nicht mehr korrekt geklappt, denn nachdem das Image "einwandfrei" zurückgespielt werden konnte, konnte Windows nicht mehr booten und es kam die Fehlermeldung 0xc0000225.



Ich habe in mein externes USB-DVD-LW eine Kaspersky Rescue DVD eingelegt und damit mein Surface gebootet, allerdings habe ich beim Booten nicht "ESC" gedrückt um Kaspersky zu starten, sondern habe gar nichts gemacht und Windows ist ganz gestartet. Also mit der Kaspersky Rescue Disk klappt das Windows-Booten, aber ohne nicht.



Meldung der Kaspersky Rescue Disk:





Warum ist das so? Ist der Boot Loader weg? Hat Aomei Backupper einen Fehler gemacht? (ich hatte allerdings auch nicht die aktuelle Version installiert)