Chipsatztreiber für intel series 8 B85 Motherboard

Hallo Experten,

mir ist bewusst das die neuersten inf-Chipsatz Treiber nicht mehr für diese Generation von Motherboards gedacht ist - aber welche Version soll ich nehmen ? Die von der ASUS Seite scheinen schon etwas veraltet Intel Chipset Driver V10.1.1.13 von 2016

Soll ich die installieren?

P.S. das Problem ist durch eine unsaubere Deinstallation von asus al suite 3 notwendig. Das Teil kann nicht mehr sauber deinstalliert werden und ich brauche es aber da ich meine 3pin Lüfter im BIOS nicht gut regeln kann. Da steht war was von unterer Grenze, oberer Grenze, min Drehzahl aber mein Lüfter ist defacto nicht gut regelbar im BIOS und viel zu laut. Dreht bis 3500U/min und klingt dann wie ein Düsenjet. Min. Drehzahl ist 800 (im BIOS nur 600 einstellbar) und in der Asus suite kann man in unter z.b. 40° CPU Temp (nicht KernTemp - das wertet ASUS nicht aus) den Lüfter ausschalten.