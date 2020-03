„Bildsuchlaufleiste läuft wilkürlich nach unten oder nach link“

Hallo Helfer in der Not! Bildsuchlaufleiste läuft wilkürlich nach unten oder nach links. Will man die Apps in der startseite anklicken laufen diese nachunten und in anderen Programmen ähnlich. Die Oberen sind dann nicht erreichbar. Ich habe Win 10 neu aufgespielt und dabei die Apps löschen lassen. Kein Ergebnis. Es gelingt nicht eimal Firefox als Standardbrowser einzurichten. Ihr habt mir schon einmal geholfen und ich hoffe es gelingt wieder.Kategorie kann ich auch nict auswählen. vielen Dank