Autoruns, versehentlich falsche exe gestartet

Wollte mal wieder Autoruns starten, um nach mglw. ungewünschten Apps im Autostart zu suchen.

Statt im Explorer die Autoruns64.exe auszuführen, habe ich versehentlich auf die Autorunsc64.exe doppelt geklickt.

Es öffnete sich ein cmd-Fenster, das sehr schnell durchlief und sich am Ende sofort schloss. Keine Ahnung, was da passiert ist.

Das ganze mal in einer VM nachgestellt. Da fanden sich in dem cmd-Fenster zahlreiche Reg.-Schlüssel, die mglw. entweder angelegt oder bearbeitet wurden.

Die Autorunsc64.exe ist eine spezielle Kommandozeilen-Version, die rein textbasiert in einer Eingabeaufforderung oder PowerShell bedient werden muss.

Habe ich mir jetzt irgendwas "zerschossen"?