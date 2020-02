Antivireninstallation

Guten Morgen,

Wenn ich z.B. mit Windows 10 ein Antivirenprogramm wie Avast oder Avira installieren will,

erscheint ein Fenster "Windows Sicherung" und verhindert die Installation. Was muß eingestellt werden?

Weiteres Problem:

Acronis stellt von der Festplatte C eine Sicherung in einer Datei her. Auf einem anderen Windows 10 - PC erstellt Acronis nicht eine Sicherungsdatei, sondern mehrere kleine Sicherungen von der Festplatte C.Wie kann man das einstellen, daß nur 1 Datei erstellt wird?

Vielen Dank im voraus für die Hilfen.

Viele Grüße

Herbert