Wenn das legal ist, frage ich mich, wieso MS dann deutlich mehr als 100 Tacken für Win10 haben will?

Frag doch MS;-)

Du wolltest wissen, woher Du einen Key zum Aktivieren her bekommst und die von mir bei diesem Laden erworbenen haben sich bis dato alle problemlos aktivieren lassen.



Sonst gibt es immer noch Linux, da brauche ich den ganzen Mummenschanz eines "legalen" OS oder einer "digitalen Lizenz" nicht, die genauso sinnvoll ist, wie der "Besitz" von Musik oder Büchern in proprietären Formaten, die bei einem Serverausfall, Pleiten oder nicht "vorgesehenem" Gebrauch perdu ist...



...solange sich Windows damit aktivieren lässt, wird angesichts der zig Windows-Lizenzen around the world bestimmt kein Mitarbeiter von MS bei Dir vor der Türe stehen und Deine Aktivierung plätten. Die wollen ihr 10er unter's Volk bringen. Da wären wir dann wieder bei Datensch(m)utz und für den nimmt MS sicher ein paar krumme Lizenzen in Kauf.