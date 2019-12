„Winver 1909 - Suche mit Explorer funzt nicht mehr!“

Ich habe heute das erste Mal die Suchleiste im Explorer benutzt und sie funktioniert nicht mehr!

Dazu ist ganz viel im Netz zu finden. Wenn ich die etwas in die Suchleiste eingeben will, wird beim Klick darauf erstmal ein pulldown geöffnet, in der ich meine letzten Suchen sehen kann. - Tippe ich etwas ein, passiert nichts. Klicke ich auf die Lupe, kommt die Nachricht, dass nichts gefunden wurde. Klicke ich nochmal auf die Suchleiste, werden wieder die alten Ergebnisse eingeblendet und wenn ich darauf klicke, wird auch nichts gefunden. Wenn ich die einzelnen Ordner öffne, finde ich die Dateien. Allerdings brauchte ich die Suche eigentlich regelmäßig und mich durch die ganzen Dateien zu scrollen nervt und kostet Zeit....

Leider finde ich im Netz sehr viel dazu. Und offensichtlich gibt es auch keine wirkliche Lösung...

https://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/all/windows-10-1909-windows-explorer-suche-reagiert/c4b11157-0b14-450d-813f-0cc5330d8204

Und die Lösung von Deskmodder soll auch nur für kurze Zeit helfen und dann wird das von Windows zurückgesetzt:

https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Neue_Suchfunktion_im_Datei_Explorer_deaktivieren_aktivieren_Windows_10

Und das zeigt mal wieder, was Windows 10 für den produktiven Einsatz ist: Scheiße!