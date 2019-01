„Winver 1809 und Taschenrechner“

Überraschung am Abend. Heute wollte ich mit meiner frischen 1809 den Taschenrechner aufrufen (calc.exe). Ich habe die ergonomische Sculpt-Tastaur von MS und die hat eine Funktionstaste für den Taschenrechner.

Na sowatt: Kurzes Flattern auf dem Monitor und der Rechner geht nicht auf. Nix. Also nach der Calc.exe gesucht. - Ist die nicht mehr da??? Hat MS den Taschenrechner gekillt? - Mitnichten! Dateispeicherort geöffnet, Doppelklick druff und..... Nichts passiert! An Start und Taskleiste angeheftet und draufgeklickt und..... Wieder passiert nichts....

Na dann mal anders versuchen. Rechtsklick auf das Icon und "Als Administrator öffnen" geklickt und - Wunder, über Wunder: Da war der "Taschenrechner" - so groß wie die halbe Fläche meines 27"Monitors.

Nett - an einer Ecke angefasst und ich konnte ihn auf eine angenehme Größe schrumpfen.

Und nachdem ich ihn einmal als Admin geöffnet und die Größe angepasst hatte, ließ er sich auch wieder ganz normal mit Doppelklick oder mit der Funktionstaste meiner Tastatur öffnen.

Was denkt sich MS eigentlich, wenn die so einen Mist verzapfen? Dass der User Bock auf Rätselraten hat??? Wieso muss ich den in einem eingeschränkten Konto erst als Admin öffnen und anschließend geht das ganz normal, wenn es vorher auch immer ganz normal mit einfachem Doppelklick funzte.

Und warum muss so ein simples Ding wie ein Taschenrechner überhaupt mindestens einmal Adminrechte bekommen, damit er anschließend so funktioniert, wie er immer funktioniert hat? Fragen über Fragen. - Da kommt mir Mikes Meinung in den Sinn, dass Win10 kein BS mehr für ein Produktivsystem ist. Irgendwie hat er Recht. - Wenn ich alle halbe Jahr erstmal Zeit mit Rätselraten verbringen und ich mich mit ominösen Fehlern herumschlagen muss, ist das einfach Müll. Grumbel!