Windows10 - versteckte Systempartitionen

Hallo,

Frage an die Spezialisten:



Folgende Partitionen werden mir mit "AOMEI Partition Assistant Standard 6.0" für LW c angezeigt:



Mein Windows10-64 (Vers. 1909) wurde ehemals von Windows7-64 geupdatet und durch "Acronis True Image" von

einer SSD auf eine M2.NVMe kopiert.

Danach waren es 1 oder 2 geschützte Bereiche plötzlich mehr.



Kann ich davon geschützte Win-Partitionen löschen oder zusammenfassen ?



(oder lieber nicht, weil dann Windows nicht mehr läuft...)



Anm.: die LW D: und E: beinhalten Anwenderprogramme.



- bis jetzt weiß ich nur, daß ich den 839 MB-Part. nicht löschen darf, dann startet Win10 nicht mehr, aber könnte ich

die vor LW c: verlagern?



Habe selbstverständlich ein Win-Backup erstellt



.Ich danke für Eure Hilfe und Rat!