„Windows SSD startet nicht - "No bootable device"“

Delete User Data with Sanitize

Note:Ensure that the correct SSD is selected on a system with more than one SSD.

The Sanitize function permanently destroys all user data on the selected SSD.

1.At the top of the Dashboard, click the Select drive drop-down menu to selectthe SSD on which all user data will be permanently deleted.

https://wddashboarddownloads.wdc.com/wdDashboard/um/4779-705161.pdf

https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=279&lang=de

Außerdem die neueste Firmware flashen.

Wenn das nicht helfen sollte ist die SSD putt.

Ich hatte übrigens schon mehr als nur eine SSD in den Fingern, die in keiner Kiste mehr bootfähig war und da zeigte kein Tool einen Fehler.

Löschen und neueste Firmware halfen da auch nicht, sind aber die einzige Chance.