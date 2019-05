Windows 10 wiederherstellen.

Nach einem Maleur bei der Firefox aktualisierung war meine Festplatte nicht mehr erkennbar wenn ich sie als externe angeschlossen habe. Als ich in meinem Sicherheitsclon Windows in der Computersteuerung nachgesehen habe war sie dort als offline markiert. Mit einem Click konnte ich sie wieder online schalten und sie wurde erkannt so dass ich alle wichtigen daten runterziehen konnte.

Nun habe ich sie wieder als Hauptplatte anschliessen wollen, aber jetzt fährt windows gar hicht mehr hoch, vorher kam ich wenigstens noch in die Reparaturoptionen, da komm ich nun gar nicht mehr rein !

Zwisxhenzeitlich hab ich vom clon windows einen reparatur bzw wiederherstellungs stick erstellen lassen und ausprobiert., aber der repariert gar nix, der will die platte komplett löschen und windows neu installieren. Hat jemand eine idee wie ich das online schalten in der computersteuerung rückgängig machen kann ? Ich kann zwar auf offline klicken und das passiert auch, aber es ist nicht das gleiche wie vorher.

Und die sache mit dem wiederherstelluhgschip ist reine verarsche !