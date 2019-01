Hallo, ich möchte auf meine Laptop mit WIN 10 Pro eine Virtuelle Maschine mit Hyper V

erstellen und darin ein WIN 10 Pro installieren. Frage, wenn ich eine WIN 10 Pro Lizenz kaufe und in der Virtuelle

Maschine mit Hyper V installiere kann ich irgendwann diese Lizenz auf einen anderen Rechner verwenden? Ist die Lizenz bei der

Installation in die Virtuelle Maschine dann an die Hardware

gebunden?







Gruss Gertl