„Windows 10 Pro Fehlermeldung beim Booten“

Fragen, wie sie gerade @fbe hier fast alltäglich hier stellt, würde ein Kleinkind sich "mit links" selber beantworten können oder die Lösung eben selber recherchieren. Man könnte meinen, dass das bei @fbe manchmal ganz einfach Faulheit ist - ist ja einfacher, mal eben eine Frage in die Tastatur reinzuhauen und dann darauf zu warten, dass die Antwort auf dem goldenen Tablett serviert wird.

Sorry, aber das sehe ich ein bisschen anders. Unabhängig von welchem User auch immer, kann ich nur sagen und auch aus Erfahrung, dass einige die "Suchmaschine" halt nicht bedienen können. Sei es weil sie die richtigen "Schlagwörter" nicht benutzen oder weil ihnen die Erfahrung fehlt, das hat mit Faulheit dann nichts zu tun. Manchmal kommt es auch vor, dass ein User ein früheres negatives Erlebnis am PC und die somit hier gegebenen Lösungen einfach vergessen hat und somit erneut hier anfragt.

Wer viel macht am PC, kann bekanntlich auch mehr Fehler begehen, als wenn er nur selten vor der Kiste hockt. Und da ist das Betriebssystem völlig schnurz.

Bevor ein Nicklesianer überhaupt Google benutzt, rate ich jedenfalls mal in der Nickles-Suchleiste einen Such-Begriff einzugeben, OK die ist dann auch an Google gebunden, ruft dann aber das Archiv von Nickles auf. So mache ich es jedenfalls immer, manchmal finde ich so sogar meine eigenen früheren Lösungsvorschläge und brauche somit nicht komplett neu posten.

Sucht man allerdings über Google allgemein, landet man schnell in anderen Foren von anderen Anbietern, dann kann man auch gleich hier fragen. Ich glaube es gibt hier genug User, die entsprechend auch zu vielen Themen antworten können. Das ist jedenfalls meine Erfahrung als User der hier seit 13 Jahren angemeldet und im kommenden Mai 10 Jahre als Moderator (oder hier VIP genannt) tätig ist.

Wie du schon richtig angemerkt hast, jede Anfrage belebt das Forum hier und entsprechende Antworten halten es am Leben.

