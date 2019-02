„win10 neu installieren - Probleme mit Rechten an Daten?“

Die Frage ist: Kann ich die Daten auf meiner internen Festplatte lassen, wie sie ist und kann ich die dann gleich nach der Windows-Installation anstöpseln, oder darf ich das erst machen, nachdem ich auch die entsprechenden Programme schon installiert habe?

Hallo Winni,

wenn Programme installiert sind, werden auch entsprechende Dateien den Programmen zugeordnet. Das sieht man dann schon bei den entsprechenden Dateien an den Symbolen. Wenn du also z. B. Word-Dateien auf der zweiten Festplatte abgelegt hast und auf diese einen Doppelklick machst, ohne vorher Office installiert zu haben, dann fragt dich Windows mit welchem Tool diese Datei geöffnet werden soll. Also nichts schlimmes.

Im Grunde ist es Jacke wie Hose. Lasse einfach die zweite Platte ab, bis alle Programme installiert sind, der Rest ergibt sich dann von alleine. Die Dateien auf deiner zweiten Festplatte werden danach automatisch erkannt.

Gruß

knoeppken