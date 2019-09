„Win10 fährt nicht mehr hoch, bin verzweifelt“

Gestern hat's aus mir unerfindlichen Gründen mein System zerschossen. Es bootet nicht mehr; allem Anschein nach ist der Bootsektor beschädigt. Alle Versuche mit Bordmitteln (Diagnose, Reparatur) schlugen fehl.



Zum Glück habe ich auf der zweiten SSD (Laufwerk D:\) ein erst wenige Stunden altes System-BackUp (erstellt mit EaseUs Todo Backup).



Also vom UEFI-USB-Notfall-Stick gebootet. Recovery-Programm startet und ich wähle ein System-BackUp aus, dann das gesicherte System:

Jetzt Ziellaufwerk bestimmen:

Ich setze den Haken bei Hard disk 1, die C:\ umfasst, aber auch eine Unallocated-Partition.



Warnung bestätigen:

Recovery beginnt, und dieser Fehler erscheint:

Anm: Sector by Sector hat das Programm bereits von sich aus ausgewählt.



Bei einem erneuten Recovery-Versuch fehlte jetzt das Ziellaufwerk C:\.



OK, dachte ich, Win10 neu installieren, damit C:\ wieder bootfähig wird und anschließend nochmals recovern.



Laufwerk D:\ vorsorglich entfernt und Win10 von DVD ohne Betrachten der Meldungen zwischendurch ratzfatz auf C:\ installiert. Läuft, aber beim Recovern wieder der gleiche Fehler wie zuvor.

Win10 ein weiteres Mal installiert. In der Datenträgerverwaltung ist von der o.g. Unallocated-Partition nichts zu sehen, ich kann sie also auch nicht löschen.



Dass ich beim Hochfahren des frischen (aber alten) Win10 jedesmal 2x Win10 angeboten bekam, lag wohl an meiner Unaufmerksamkeit:

Soeben Win10 ein drittes Mal zu installieren versucht (im Boot-Menu explizit das UEFI-DVD-Laufwerk zum Booten ausgewählt). Bei der Auswahl der Zielpartition wird mir z. B. bei Partition 4 (und die muss es ja werden) angezeigt, dass Windows nicht installiert werden kann, weil Datenträger im GPT-Stil partitioniert ist:

Das muss und soll ja auch so sein, war auch immer so.



Wie komme ich jetzt weiter, bin total verzweifelt. Möchte unbedingt mein letztes BackUp wieder zurückspielen. Neuaufsetzen kostet mich mehrere Tage.



Soll ich evt. Partitionen 2 und 4 auf C:\ löschen, weil doch diese beiden im BackUp enthalten sind? Oder soll ich alle 4 Partitionen auf C:\ löschen, Win10 auf ein komplett freies C:\ installieren und anschließend recovern?



Bitte helft mir schnell, bitte. Ich bleibe jetzt hier eingeloggt, weil ich natürlich jetzt kein Mailprogramm habe.