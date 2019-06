„Win 10 / msconfig / Autostart“

Z. B. XBox und son Käse

Nee, so`n Käse schafft es bei mir nicht in den Autostart.

Es sind schon vermeintlich "wichtige" Programme, die ich aber auch erst bei Bedarf starten kann. Weshalb also etwas grundsätzlich hochfahren, was ich evtl. erst Stunden später brauche?

Funktastatur und Maus funktionieren, meine Anzeigenparameter stimmen, der PC läuft also ohne jeglichen Programmstart. Ich bestimme nach dem Start was und wo es lang geht.

Aber das ist auch sicher wieder nur eine Macke von mir, so wie mein leerer Kofferraum im Auto -obwohl man könnte ja mal etwas brauchen tun...

Gruß

