„Wie eine zweite Festplatte in neu installierten W10 finden?“

Hallo, ich musste in einen PC eine neue Festplatte einbauen, da die alte ("C") den Geist aufzugeben dohte (Warnmeldung CrystalDisk). Also habe ich die Daten soweit es ging auf eine zweite, ebenfalls im PC befindliche Festplatte ("D") übertragen, dann die Festplatte ("C") ausgetauscht und Windows 10 neu eingespielt. Hat alles soweit funktioniert, nur findet sich nach der Neuinstallation die Festplatte "D" nicht in der Liste der Laufwerke.

Meine Erwartung war, dass ich nach der Neuinstallation von W10 die Dateiordner einfach wieder zurückkopieren kann. Im Installationsprozess wurde die zweite Festplatte nicht angezeigt und nach der Installation ist sie in der Datenträgerverwaltung nicht finden.

Zwei Fragen: Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, jetzt noch die zweite Platte ("D") in W10 aktiv zu bekommen? Sonst müsste ich alte Platte wieder einbauen, die Daten auf ein externes Medium ziehen und später nach erneutem Austausch dann von dort zurückspielen. Und als zweites: Wie kann ich die zweite Platte z.B. bei einer erneuten W10-Installation einbinden?

Vielen Dank

kugelkolibri