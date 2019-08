„USB-Stick mit Bitlocker, Fehlermeldung abschalten“

Hallo,

ich habe einen USB-Stick komplett mit Bitlocker verschlüsselt. Windows 10 ist zwar intelligent genug, zu erkennen dass das ein Laufwerk mit Bitlocker-Verschlüsselung ist und zeigt es mit einem entsprechenden Symbol im Explorer an.

Trotzdem erscheint jedes Mal beim Anstecken des Sticks zuerst eine Fehlermeldung, dass ich dieses Laufwerk formatieren muss, wenn ich es verwenden will. Erst wenn ich die wegklicke, bietet er mir an, das Laufwerk per Passwort zu entschlüsseln.

Kann man diese Meldung abschalten?