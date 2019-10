Grad ist ein "außer-der-Reihe-Update" aufgeschlagen. - MS weist daraufhinm dass es sich nicht um das ausstehende Update dieses Monats handelt:

This is a required security update that expands the out-of-band update dated September 23, 2019. This security update includes the Internet Explorer scripting engine security vulnerability (CVE-2019-1367) mitigation and corrects a recent printing issue some users have experienced.

Note This update does not replace the upcoming October 2019 monthly update, which is scheduled to release on October 8, 2019.

.... Ich gehörte mit zu denen, die eine Unregelmäßigkeit beim Drucker feststellen durften. Nicht schlimm, aber unbequem wars.

Wenn man pennte und einen Druckauftrag startete, bevor Drucker eingeschaltet war, startete der Druckauftrag nicht mehr von allein, wenn man den Drucke einschaltete, sondern er hin in der Schleife und man musste den Drucker erst aufrufen, um den Druckauftrag dann noch einmal softwaremäßig zu starten (ansonsten blieb der Auftag da drin bis zum St.Nimmerleinstag).

Nun ist es tatsächlich wieder wie vorher.... Nach dem Starten des Druckauftrag und anschießendem Start des Druckers druckt er wieder von selbst los.....