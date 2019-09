„Systemwiederherstellung, Computerschutz“

https://www.gutefrage.net/frage/windows-systemwiederherstellung---laufwerk-c-nicht-vorhanden

https://www.youtube.com/watch?v=BWJK5_4ni3Q

https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-computerschutz-aktivieren-deaktivieren-so-gehts/

https://www.youtube.com/watch?v=rN3xBzqrd_E

Nein, außer du hast auf Datenträger 0 nicht die System und C: Partition drauf (was aus vielen Gründen jenau so sein sollte!) und sowas wundert mich bei dir nicht die Bohne...

Normalerweise muß man da noch zusätzliches dummes Zeug gemacht haben (z.B. mit der Wiederherstellungspartition rumgespielt haben), die Partitionen sind da aber absolut immer im Allerwertesten und lassen sich AFAIK auch nicht reparieren.

Da installiert man Windows richtig neu oder lebt damit!

W10 richtig installieren heißt da natürlich nur eine SSD anschließen und bei der W10 Installation alle Partitionen auf der SSD zu löschen!

Die zweite SSD schließt man erst nach der W10 Installation an.

Zudem muß da natürlich immer bei (C:) (System) der Schutz aktiviert sein, sonst werden keine Wiederherstellungspunkte erstellt!!!

Übrigens nach 18 Jahren im Forum sollte man schon Windows richtig installieren können...

Die Wiederherstellungspartition braucht man übrigens so dringend wie nen Kropf und hat auch mit den Wiederherstellungspunkten sowas von absolut nix zu tun...

Da du ein großer Fummler vor dem Herrn bist wirst du deine Kiste definitiv noch oft abschießen und auch Windows verhunzen und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.