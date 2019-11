Programm Baytomat nicht startbar

Hallo,

Betriebssystem Win10, Version 1909

www.baytomat.com

Nach Eingabe von Ebay Mitgliedsname und Passwort kommt die folgende Meldung:

Fehler: Service not avialable at presence. Please try again later Passwort vergessen? HIER klicken

Wenn ich auf „Hier klicken“ klicke passiert nichts. https://login.baytomat.com/pwv.asp?lang=de

Die Passwörter habe ich über Firefox->Extra->Einstellungen->Datenschutz & Sicherheit->Zugangsdaten & Passwörter->gespeicherte Zugangsdaten->ebay.de eingesehen u. konnte keine Differenzen feststellen.

Habe das Ebay Passwort gestern geändert.

Bei baytomat sind die gleichen Angaben wie bei ebay!

Gibt es bei Ebay einen Unterschied zwischen Benutzername und ebay-Mitgliedsname?

Wer kann helfen?