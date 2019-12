Probleme mit MMC?!?

Sooo, liebe Gemeinde, neues Problem:



Habe 2 Maschinen von Win10-64Pro, V 1909 / 18363.476 auf 1909 / 18363.535 upgedated. Danach habe ich jetzt das Phänomen, dass z.B. beim Aufruf der SYSTEMSTEUERUNG und dort z.B. GERÄTEMANAGER oder EREIGNISANZEIGE die Maschinen ein bißchen "rumrödeln" und dann mit der angehängten Meldung "Das neue Dokument..." kommen . Rufe ich die MicrosoftManagmentConsole "zu Fuss" auf und starte die entsprechenden SnapIns, läuft alles einwandfrei...



Beide Maschinen sind ausgerüstet mit Asrock B450Pro4, Ryzen 5-3600, 2x 8 GB G.Skill DDR4, einem RAID-Controller DawiControl DC-624eR2 und jeweils zwei SSD Patriot im RAID1, alle Geräte/BIOS/Treiber sind aktuell und auf dem neuesten Stand, der jeweilige User ist Administrator!



Beide Maschinen hatten diese Probleme ***NICHT*** vor dem Update (habe mal probeweise die alte Win-Version aus einer Externsicherung zurückgeholt, dann ist alles ok!), ich habe auch schon die üblichen Maßnahmen (CHKDSK / DISM / SCANNOW usw.) durchgeführt und parallel dazu im Internet/Google geschnüffelt, nichts hilft...



Was zum Teufel mache ich denn jetzt schon wieder falsch, an welcher Schraube muss ich drehen, damit es wieder so störungsfrei wie zuvor läuft?!?



Vielen Dank im Voraus, ich hoffe, Ihr verzeiht einem DAU...