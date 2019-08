Powershell Zugrifsrechte, RAM, PC langsam

Moin



ich möchte mit der Powershell einen Befehl ausführen, habe aber kein Zugriffsrecht - obwohl ich laut Benutzerkonto Admin bin:



Disable-MMAgent –mc



Seit etwa einer Woche läuft mein Win10 extrem langsam (vermutlich wegen eines automatischen Updates). Der RAM ist sofort am Limit (4GB) und Memory Compression nimmt bis 1 GB davon ein, wenn ich nicht regelmäßig per Script nachregel:

FreeMem=Space(640000000)



SuperFetch und Prefetch in der Registry auf 0 gesetzt und SysMain Dienst (SuperFetch) ist bereits deaktiviert.





Hat jemand einen Tipp?