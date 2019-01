Plilips FTV wird erkannt aber kein Signal

Hallo,

hab ein Lenovo MIIX2 Tablet (schon etwas älter mit einem I3-40xx) und einen recht alten (ca. 10 Jahre) Philips FTV. Schließe ich den TV an das Tablet an (HDMI / Mini-HDMI Kabel) wird der TV sofort ohne Probleme erkannt und ich kann den Monitor in der Intel Anwendung auswählen. Dort ist Clonen eingestellt und der TV auf 1920x1080 und 60p HZ. Am Tv erscheint aber nur die Anzeige "Kein Signal"

Installiert ist der 4531 Treiber. Versuche ich den aktuellsten Treiber für diese Generation zu installieren https://downloadcenter.intel.com/de/download/28163/Intel-Grafiktreiber-f-r-Windows-15-40-?product=76608 erscheint eine Fehlermeldung das der Treiber nicht passt.

"Der Treiber der soeben installiert wird wurde für diesen Computer nicht validiert. Besorgen sie sich den passenden Treiber vom Hersteller ihres Computers"

Hat jemand einen Tip was ich noch machen kann.

Weder auf der Lenovo Seite des MIIX 2 11 noch auf der Intel Seite scheint es passende Grafikkartentreiber zu geben ? Bei Intel gibt es nur einenälteren 4271 Treiber? https://downloadcenter.intel.com/de/download/25308/Intel-Grafiktreiber-f-r-Windows-10-15-40-4-gen-?product=76608