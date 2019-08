PC W10 kommt nicht aus dem Energiesparmodus

Hallo gute Helfer,

seit ca.3 Wochen wacht der PC immer öfter nicht mehr aus dem Energiesparmodus auf. Hatte ihn im Bios auf Aktivieren mit Leertaste und Maus eingestellt, was sehr gut funktioniert hat. Jetzt nur manchmal. Nach mehrmaligem Aufwecken plötzlich nicht mehr. Man hört zwar an Geräuschen von den 2 HDDs dass das Signal angekommen ist, die LED blinkt, aber er startet nicht. Muss dann mit 7 s Starttaste drücken den PC abschalten. Danach bootet er immer einwandfrei. Gestern ließ sich nach so einem Booten die letzte Firefox Sitzung nicht wiederherstellen. Alle Tabs waren geschlossen. Habe daraufhin Aufwecken über Startknopf eingestellt, damit die USB Verbindung keinen Einfluss hat. Hat heute funktioniert. Und heute war Skype nicht mehr startbar. W10 meldete, dass eine Datei fehlt. Musste es neu installieren. Läuft wieder. Auch der Einsatz einer 3 Monate alten Clone SSD aus der Zeit vor dem Problem brachte keine Änderung. Wenn es wieder passiert, werde ich den Ruhezustand erproben. Was kann die Ursache sein? Meine Platine ist H81M-Plus, in der der Visitenkarte beschrieben. Was kann die Ursache sein?

MfG Weva