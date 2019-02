„Partition nach Zusammenführen verschwunden“

Hallo Experten

Ich habe mir ein Problem geschaffen und suche Hilfe. Also ich wollte auf meiner Festplatte eine leere Partition E und eine weitere 960 MB F zusammen führen. Auf dieser Platte SSD ist C: win10 D: Daten und die beiden leeren. Nun habe ich irgendwas falsch gemacht. C ist noch da aber meine Daten D und E sind plötzlich zusammen und weg. Einen Laufwerkbuchstaben konnte ich zuweisen. Mehr aber nicht. Wie kann ich die Daten bzw. die Partition wieder herstellen? Sie enthält noch über 2 GB Daten? Mit Testdisk komme ich nicht weiter da sie dort nicht gefunden wird.

mfg

Planitzer