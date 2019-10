„Microsoft gegen Lizengo“

Hi!

Oh, das ist wirklich interessant. Die c't hatte ja am Anfang darüber berichtet udn die Frage aufgestellt, ob das alles rechtlich ok sei.

https://www.heise.de/ct/artikel/Verdaechtig-billige-Lizenzen-fuer-Windows-und-MS-Office-bei-Edeka-4483497.html

Wollte dann die Lizenzkeys unter die Lupe nehmen:

https://www.heise.de/select/ct/2019/18/1566919847954469

Und kam dann in einer der letzten Ausgaben zum Ergebnis, dass eigentlich alles in Ordnung sei (solange MS die Füße still hält).

https://www.heise.de/ct/artikel/Microsoft-Schnaeppchen-aus-dem-Supermarkt-4537883.html

Aber nun sieht es ja so aus, als würden die Füße von MS doch noch zucken...

Update: die Newsmeldungen, die hetzt reinkommen, scheinen auf diesem bericht zu basieren: https://www.crn.de/software-services/artikel-121048.html

Bis dann

Andreas