Hallo,

https://www.deskmodder.de/blog/2019/03/28/manipulationsschutz-unter-windows-sicherheit-wird-mit-der-windows-10-1903-vollstaendig-freigeschaltet/



Diese neue Einstellung bietet zusätzlichen Schutz vor Manipulationen. So kann zum Beispiel verhindert werden, dass der Antimalware-Schutz oder der Echtzeitschutz von Angreifern („bösen“ Programmen) deaktiviert werden kann. Oder auch sonstige Sicherheitsfunktionen im System werden so vor Manipulationen gesichert. Also eine gute zusätzliche Lösung.

Wie Microsoft weiter schreibt, wird diese Funktion noch weiter verbessert werden.