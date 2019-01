„Liegt es an Windows 10 oder an Photoshop? Bilder laden dauert lang!“

Hast du denn schon mal versucht, einen anderen (ev. älteren) Treiber für die Netzwerkkarte zu installieren? Bei Updates wird da ja manchmal auch was Neues installiert. Oder irgendwie versucht Photoshop im Hintergrund den Computer nach Laufwerken / Verbindungen zu scannen. So was habe ich auch schon erlebt, wenn man z. B. ein Word-Dokument öffnen will, den "Öffnen"-Dialog aufmacht und dann geht ewig nichts, weil es Probleme mit der Netzwerkverbindung gibt.