„Langsamer Start Win 10“

Hallo.

Mein Dualboot (manjaro Linux auf SSD) Windows 10 auf Herkömmlicher Festplatte läuft ganz rund. Nur ein nerviges Problem: Windows startet extrem langsam.

Nun dachte ich stets, dass es vielleicht am Dualsystem liegt (Grub als bootmanager).

Auf meinem Ultrabook von Lenovo ist Win 10 drauf und startet flott.

Habe jetzt auch dort Linux zusätzlich installiert und somit dieselbe Konfiguration wie auf dem Desktoprechner. Einbußen? Weit gefehlt, beide staten absolut schnell, auch Windows 10.

Habe auf dem Desktoprechner gestern den Schnellstart aktiviert und einige Autostart-Programme deaktiviert. Minimal schneller, aber vier Minuten hoch- und zwei Minuten runterfahren dauert es noch immer.

Gibt es ein Programm, mit dem man nachsehen oder aufzeichnen kann, was er in den vier Minuten am Anfang macht, während die weißen Pünktchen unablässig kreisen?

Als Sicherheitssoftware habe ich nur den Defender, findet jedenfalls nichts...

Wäre sehr dankbar, wenn ich irgendeine "zündende Idee" von Euch bekommen könnte.

Intel Core(TM) i5-4590 CPU 3.30GHz; 8 GB RAM, 64 Bit