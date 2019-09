Keine Daten?bertragung mit Bluetooth

Ich habe mir ein Dongle f?r Bluetooth gekauft, in meinen PC gesteckt und wollte nun Daten vom Smartphone auf den PC ?bertragen. Es ging nichts. Der PC fand das Smartphone nicht und umgekehrt fand das Smartphone nicht den PC. Die Experten von Expert, die ich nach dem Grund dieser Misere fragte, sagten mir, dass die beiden verschiedenen Betriebssysteme nicht ?ber Bluetooth kommunizieren k?nnten. Das kann ich eigentlich nicht glauben. Nach einigen weiteren Versuchen wurden beide Ger?te wechselseitig erkannt, es fand aber kein Datentransfer statt.

PC-BS ist Win10, Smartphone hat Android 9.

Laut der Windows Fehlersuche sollte man in so einem Fall Bluetooth im Ger?te-Manager deinstallieren und ?ber die Suche nach ge?nderter Hartware neu installieren. Dann w?rde auch der passende Treiber installiert. Im Falle des Dongle kann ich aber nichts deinstallieren.

Hat Jemand eine Idee, wie das Ganze zum Laufen gebracht werden kann? ?ber gute Ratschl?ge w?rde ich mich sehr freuen.

M.f.G. reiner29