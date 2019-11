„In den USA fängt es an....“

Bislang kann man den Zwang zum Microsoft-Konto umgehen, indem man den Rechner vor der Windows-Installation von Netz nimmt.

Gilt zwar momentan "nur" für Win10-Home, aber man muss damit rechnen, dass es für alle anderen Versionen über kurz oder lang dann ebenfalls erforderlich ist.

Wie kommst Du darauf?

Microsoft wird sich sicher nochmal überlegen, wie kurz sie den Ast noch sägen können, auf dem sie sitzen...

Wenn es schon soweit ist, dass es in der öffentlichen Verwaltung große Zweifel gibt, ob man Windows überhaupt noch DSGVO-konform einsetzen kann und die Suche nach Alternativen ernsthaft in Richtung OpenSource geht, wird sich Microsoft sicher nochmal überlegen, ob sie im eigenen Interesse die Daumenschrauben evtl. nochmal ein wenig lockern.

https://www.golem.de/news/windows-10-die-tickende-dsgvo-zeitbombe-von-microsoft-1911-145067.html

Und wenn es jetzt um die Home-User geht: Selbst schuld. Gerade bei der privaten Nutzung kann jeder selbst entscheiden, was er nutzen möchte. Schon die Entscheidung, überhaupt Windows Home zu nutzen, ist falsch. Aber wenn die Leute das so klaglos hinnehmen, kann man mit denen natürlich machen, was man will.

Ich würde da jedenfalls noch keine Analogien zum Profi-Bereich herstellen.