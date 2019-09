Edge spinnt bei den häufigsten Kontakten

Liebe Experten,

wenn ich von Edge aus über "Diese Seite teilen" etwas per Mail versende, erscheint eine Zeile mit den angeblich häufigsten Kontakten. Dort erscheinen Adresse, an die ich selten etwas verschicke. Auch im Laufe der Zeit ändert sich nichts: Adressen, an die ich fast täglich auf diesem Wege maile, lösen die seltenen nicht ab. Was soll das?

Natürlich kann ich diese doofe Zeile einfach ignorieren und auf das bisschen Komfort der "Direktwahl" verzichten, aber mein Vertrauen in den Browser erhöht das nicht. Zumal MS auf Nachfrage mitteilt, an dieser Zeile könne man als User nichts ändern.