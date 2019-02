„Chipsatz-Treiber updaten/tauschen“

Danke, Alpha13.

Die Datei zu Deinem Link bezüglich "AMD Chipset driver 18.50.06" hatte ich bereits heruntergeladen; aber genau unter dem Link schreibt ASUS "Due to the different structure for drivers, suggest you remove the old driver first before install this version driver."

Und genau das weiß ich nicht wie.

Audio-/LAN- und (von einer anderen Seite) Grafiktreiber habe ich bereits über "Treiber aktualisieren" im Gerätemanager auf den neuesten Stand gebracht.

Die aktuelle BIOS (Version 0604) war schon drauf (Dank an CSL-Computer).

Unter "Programs and Features" (Link zu zSpace) bzw. Programme deinstallieren ist noch nichts von AMD gelistet (PC ist neu, bis jetzt nur Win10 drauf).

PS:

Wenn ich bei den beiden unbekannten Geräten im Gerätemanager auf "Treiber aktualisieren" gehe und als Suchpfad das Chipsatz-Treiber-Verzeichnis wähle, werden irgendwelche GPIO-Sachen installiert, und die beiden unbekannten Geräte sind verschwunden.

Wie erkenne ich, welcher Chipsatztreiber aktuell installiert ist?