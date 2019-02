„BIOS auf UEFI umstellen ohne Neuinstallation“

Somit kann ich auch den TPM Baustein auf dem Board nicht nutzen und somit auch nicht die W10 Bitlocker Verschlüsselung und SecureBoot.

Bitlocker funktioniert auch ohne TPM und da fließt gleich das Passwort in den Schlüssel mit ein. Bei der Hardwareverschlüsselung der SSDs war/ist das z. T nicht der Fall gewesen und damit kamen Profis auch ganz ohne Passwort an die Daten der SSD! (... aber es gibt ja ein paar Firmware-Updates ...)

Vom TPM würde ich persönlich fast die Finger lassen, denn wenn das streikt oder dein Board stirbt, kommst du ÜBERHAUPT NICHT MEHR an die Daten auf der (hardware-)verschlüsselten Partition der SSD/HDD. In Firmenumgebung macht das mehr Sinn, SSD raus, entsorgt und damit kommt keiner mehr an die Daten (... außer er treibt das Board auf, an dem die dransteckte ...).

SecureBoot macht zwar Sinn, ohne das müsste aber einer deiner "Fremden Leute" den Bootloader von Win10 auf der Bootpartition infizierten. Ich weiß nicht wie viel Ahnung die haben und wie einfach das jetzt geht. Kurzum: Bitlocker mit BIOS/MBR sollte für den Normalgebrauch eigentlich reichen - falls deine Umstellung scheitert. Bei Sorge vor Geheimdiensten, IT-Profis in deinem Umfeld oder echter Gefahr der Industriespionage würde ich schon etwas mehr Aufwand betreiben.

Selbst testen kann ich es leider nicht, aber wie immer würde ich:

Sämtliche Partitionen der Systemplatte sichern

die Systemplatte auf GPT umwandeln bzw. neu partitionieren (mit ESP) und die gesicherten Partitionen einzeln zurückspielen

das "BIOS" auf "UEFI" umschalten

von Boot-CD/Stick mit "bcdboot ..." den Bootloader von Win10 neu draufmachen (und der wird dabei auf die ESP und z. T. mit ins NVRAM geschrieben)

Damit würde Win10 (falls es klappt) von UEFI + GPT booten. Bitlocker sollte danach zumindest per Software nutzbar sein (vergiß nicht vorher auf AES256 umzustellen - wenn dann richtig). Ob die Hardwareverschlüsselung dann noch klappen würde, weiß ich nicht. Die hat diverse Tücken und auch Lücken ...

Vielleicht fällt mir morgen noch etwas ein oder du hast schon etwas probiert ...