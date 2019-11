Bildschirmtastatur - verschiedene Effekte

Hallo zusammen

Ich lerne Russisch und habe daher die russische Tastatur installiert und nutze die Bildschirmtastatur, um russisch zu schreiben. Mit der geöffneten Bildschirmtastatur habe ich merkwürdige Effekte auf dem Rechner.

a) Ich führe in Excel eine Liste mit russische Wörtern. Wenn ich dort in einer Zelle etwas markieren will, passiert es bei eingeschalteter Bildschirmtastatur, dass das Markieren plötzlich ganz langsam geht, als würde der Rechner im Hintergrund furchtbar rödeln. D.h. ich kann die Maus nicht mehr schnell bewegen, es ist alles wie verlangsamt.

b) Es passiert, dass beim Wechseln von Fenstern (also mit Alt-Tab) plötzlich die Bildschirmtastatur wieder im Vordergrund erscheint. Oder dass beim Klicken auf die Bildschirmtastatur (in der Taskleiste) plötzlich ein Fenster eines anderen Programms erscheint (also Effekt wie Alt-Tab) oder das vorher im Hintergrund geöffnete verschwindet.

c) Ändere ich z. B. in einem Programm mit Alt-Shift die Tastatursprache, muss ich oft erst ins Bildschirmtastatur-Fenster und nochmal in das Programmfenster wechseln, damit die Tastatur sich in der Bildschirmtastatur auch wirklich umstellt.

All diese Effekte sind ziemlich lästig, aber natürlich nicht wahnsinnig tragisch. Aber vielleicht hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Einfach ein Windows-Bug?

Gruss und Dank

Thomas

PS: Windows 10 Pro 1803, kein anderer AV oder sonstige Tools installiert