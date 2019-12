„Bildschirm schaltet sich nach Ruhezustand nicht mehr ein? (bis ich Graka-Kabel neu anstecke)“

Wenn ich Computer 10min in Ruhe lasse schaltet sich der der Bildschirm aus, er wird ‚schwarz‘. Ich denke es ist immer wenn Computer in ‚Ruhezustand‘ geht nach 30 Minuten (also ich meine die Stufe nach dem Bildschirmschoner). So weit so gut. Jetzt soll es halt nur so sein dass, wenn ich Maus bewege, dass sich der Monitor wieder einschalte. Aber: das tut er nicht! Ich kann Maus drücken und Keyboard betätigen wie ich will, der Monitor ‚schaltet‘ sich nicht mehr ein, ich sehe nur schwarz.

Aber: Musik rennt noch immer, ich kann auch mit Leertaste youtube-video ein und ausschalten.

Wenn ich Monitor aus und wieder einschalte sagt er ‚no signal‘.

Dann kann ich aber Monitor-Stecker bei Grafikkarte ausstecken und dann wieder einstecken – und dann funktioniert es wieder, ich sehe wieder Alles. (Wenn ich einstecke macht er auch diesen Windows-Ton)

Grafikkarte ist: AMD Ryzen 3 2200G (interne Grafikkarte auf der cpu)

Windows und Grafikkartentreiber ist up to date – ich meine ich habe die Radeon Software auf dem Computer, kann die ausführen und sehe die Treiberversionen, ich nehme stark an dass er hier auch immer updated.

Version der Radeon Einstellungen - 2019.0816.1152.21357

Treiber-Paketversion - 19.20-190816a-346830C

Anbieter - Advanced Micro Devices, Inc.

2D-Treiberversion - 8.1.1.1634

Direct3D® Version - 9.14.10.01399

OpenGL® Version - 26.20.11000.13559

AMD Audio-Treiberversion - 10.0.1.6

Vulkan™ Driver Version - 2.0.91

Vulkan™ API Version - 1.1.108

Windows ist aktiviert und sagt ‚Sie sind auf dem aktuellsten Stand‘

Danke für Tip wenn wer was weiß