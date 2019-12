„Auslagerungsdatei“

Bin gespannt was hier jetzt noch kömmet.

... ich auch!

Ich hatte sie schon einmal begrenzt, weil ich einige alte Programme am Laufen habe, von denen ich argwöhne, dass sie ohne nicht funktionieren.

Habe jetzt aber gelesen, dass Windows auslagert, ob man die abschaltet oder nicht. Und den moderenen SSDs sollte die AD eigentlicht nicht mehr schaden. Hab ne 1 TB Samsung Pro-SSD seit etwa 3 Jahren am Laufen und da ich jetzt stramm auf die 70 zugehe, wird die u. U. älter als ich, ohne dass sie die AD kratzen würde.

Allerdings habe ich festgestellt, dass mit der auf 512 MB begrenzten AD Wolfenstein II - The New Colossus sich in unregelmäßigen - großen - Abständen aufgehängt hatte. Habe das jetzt probehalber mal wieder Windows verwalten lassen. - Schaun wir mal, ob das was ändert. Und nein, 4K Videoschnitt mache ich nicht, nur Full HD und da ist noch nie was abgeschiert. Allerdings handelt es sich auch nur um relativ kleine Videos von Bumerangwurf und -flugsequenzen...