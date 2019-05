„Alte Def.-Updates vom Defender löschen“

Ich glaube nicht, dass man da was löschen muss.

Die sollten wohl immer überschrieben werden. (IMHO)

Aber den Cache kannst Du löschen.

Windows Defender Cache-Daten in der Registry löschen:

Windows-Taste + R regedit eingeben und starten

Zum Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MpSigStub gehen

Im linken Verzeichnisbaum nun ein Rechtsklick auf MpSigStub und löschen.

Das gibt es auch noch:

Eingabeaufforderung oder cmd.exe in die Suche der Taskleiste eingeben und per Rechtsklick "Als Administrator" oder mit gedrückter Strg + Umschalttaste starten.

cd %ProgramFiles% hineinkopieren und Enter drücken

cd "Windows Defender" hineinkopieren und Enter drücken

mpcmdrun.exe -removedefinitions -all hineinkopieren und Enter drücken.

Dann sollten alle Definitionen weg sein.