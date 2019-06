„1903 Upgrade als Datei runterladen?“

Hallo

Irgendwie dauert bei mir das Installieren des Upgrades auf 1903 via Creation Tool schon weit über 1 Tag und ich bin immer noch erst bei 13%. Ich habe das Gefühl, der Download läuft nicht richtig auf diesen Rechner. Ich würde es gerne direkt auf den Server runterladen. Gibt es eine Möglichkeit, das Upgrade als Datei (wie z. B. bei Sicherheitsupdates etc.) von Microsoft runterzuladen und dann so zu installieren? Und nein, ich meine nicht eine Neuinstallation, sondern das Upgrade als Update.

Besten Dank und Gruss

Thomas