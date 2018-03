„Windows10 /Windows7 Installationsproblem“

https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/114885-upgrade-windows-7-windows-10-bleibt-99-a.html



Lösche daher auch mal alle Fremd-AV oder was so an Software in Betracht kommt als Querulant.



Sorry - hier stand Mist, da es sich noch um den alten Upgrade für den GWX-Patch handelte.