„Windows 10 und Surfstick“

Hallo,



haltet mich f?r bl?de, aber ich habe l?ngst vers?umt ein paar fragen zu stellen.



Also ich bin unter Windows 98 mit einem ganz normalen gewohnt gewesen, dass ich prim?r folgende

Zeile von netstat bekommen habe:

meine ip und dann eine ziel-ip!



ich habe hier nun eine netstat antwort mit meinem surfstick:



tcp durchgehend links

eigene Adresse: 10.xx.xxx.xx:58720 remote: 40.67.254.97https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58721 remote: 40.67.254.97https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58722 remote: 40.77.229.133https Status:wartend

10.xx.xxx.xx:58725 remote: 40.77.229.133https Status:wartend

10.xx.xxx.xx:58734 remote: a-001https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58738 remote: a-001https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58739 remote: a-001https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58740 remote: a-001https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58743 remote: 204.79.197.222https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58744 remote: 137.116.243.82https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58745 remote: 137.116.243.82https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58746 remote: 152.199.19.161https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58747 remote: 152.199.19.161https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58748 remote: 152.199.19.162https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58749 remote: 13.107.246.254https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58750 remote: 152.199.19.161https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58752 remote: 13.107.18.254https Status:hergestellt

10.xx.xxx.xx:58753 remote: xxxx

10.xx.xxx.xx:58754 remote: xxxx Status: sync ges

10.xx.xxx.xx:58755 remote: xxxx Status: sync ges



Nun hier die Fragen ! ist das nur der neue Internet Explorer oder ist das der sufstick! den Explorer habe ich offen!



und wie kriege ich so, dass der Explorer noch arbeitet den https weg!

das ist vielleicht ein " schxxxxxxx" danke.

Irgendwie irgendwo irgendwann war da mal ein Programm! oder ne Firewall! oder ein patch!

oder ein surfstick oder ein virenscanner! dann war alles nur noch https anstatt http!

ist das der Explorer mit bing und ein paar Felder mit oft besucht?

fr?her brauchte ich da ein paar seiten offen! und einen haufen links auf ner page!

Sorry f?r den unklaren stil!