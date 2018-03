Windows 10 und Cisco AnyConnect

Liebe Leute,

ich habe lange Zeit am W10 Insider Preview sporadisch teilgenommen und musste dummerweise meine beiden Systeme auf W 7 zurückstellen, da wir, mein Auftraggeber und ich, mit der Serververbindung nicht klarkamen. Ich arbeite im Printbereich eines größeren Unternehmens auf dessen Server. Nun habe ich mich wieder auf W 8 emporgekämpft.

Ich habe die Rückkehr zu W10 ohne Erfolg (mit geclonter SSD versucht + Cisco AnyConnect) versucht, um meine alte Version zu behalten, hatte aber mit W10 keinen Erfolg bei der Verbindung zum Server. Die IT des Unternehmens konnte mir nicht helfen. Wie kann ich unter W10 bzw. mit Cisco mein System wieder anbinden? Für unmissverständliche Tipps, die auch ich als Elektroniker mit 30-jähriger Anwendererfahrung verstehe, wäre ich sehr dankbar.

Also, was muss mir die IT meines Auftraggebers vorgeben und was muss ich dann in W10 einstellen?

Ich danke allen, die mir hier helfen können.

Hartmut