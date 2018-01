„Windows 10 Product-Key finden und auslesen“

Erstmal ein frohes Neues Jahr :)



Ich muss 2 Systeme neu aufsetzen und stehe bei beiden vor dem Problem,dass ich jetzt nicht wei?,an welcher Stelle der Product-Key f?r Win 10 abgelegt ist.



Das eine System wurde regul?r von 7 auf 10 abgegradet,beim 2. ging das Upgrade schief und ich durfte mir einen neuen 10er Key besorgen...



Meine gro?e Schwester durfte das System ihres Freundes neu aufsetzen und meinte,dass ich daf?r keinen Key brauche,das h?tte bei ihr so geklappt.



Ich trau dem Frieden (bzw Mickysoft) da nicht so ganz...



Mein einer Cousin hat mir schon gesagt,dass sich der Product-Key nicht mehr so ohne Weiteres finden und Auslesen l?sst



Wenn Ihr dazu eine L?sung oder Idee habt helft mir mal bitte auf die Spr?nge...



Thx



Dat N8kind