„Win7 und Win10 im Dualboot - wie Win7 löschen“

Hi, Leute bräucht mal eure Hilfe - vielen Dank im voraus !



Folgendes Problem:



habe zur Zeit Win7-64 und Win10-64 Boot-Dualsystem auf separaten SSDs und möchte nur noch Win10 als BS haben (beides UEFI / GPT-Systeme).



Bisher ist es mir gelungen mit dem Tool "EasyBCD", Windows 7 aus dem Bootsmenü zu entfernen.



Dann habe ich die Win7-SSD abgeklemmt, Win10 startet nicht mehr ,weil der Bootsloader auf der Win7-SSD in versteckter Bootspartition ist.



Mein Versuch mit einer aktuellen Windows10 (Vers. 1709)-DVD die Reparatur auszuführen, klappte auch nicht, weil "Windoof " die Boot-Reparatur nicht durchführen konnte.



Nun habe ich die SSD Win7 wieder angeklemmt, die Win7-Parttion (von Win10 aus) mit "Aomei Partitionierer" formatiert und dabei die versteckten Bootspartitionen nicht angerührt.

Soweit läuft alles prima, nur könnte man in Zukunft z.B. die ehem. SSD-Win7 nicht ausbauen, dann startet Win10 nicht mehr.....( und auf der gesamten SSD auch nicht alle Partitionen löschen)



Frage: kann man die Bootspartitionen von der SSD-Win7 nach SSD-Win10 kopieren oder deren Inhalt und wie?

Gruß JiPi

Anm.:habe schon im Internet gesucht, die meisten Anleitungen beziehen sich

auf MBR-Systeme und das geht hier nicht.