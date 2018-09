win7 Key für neu installtion win10 nutzten

Ich Arbeite an einer Schule und wir sind am Überlegen wie wir mit der Umstellung von win7 auf Win10 umgehen wollen (2020 der Support) .. nun scheint zu gehen das wir Win7 Lizenzen auch für Win10 nutzten können. Die Frage ist das Legal und wenn ja wie lange noch (gibt es dort ein Zeitfenster) .. gibt es jemand der sich damit auskennt..

Dem Artikel nach läßte sich das auch mit Win8 Key machen oder es ist zumindest Legal.

https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-mit-altem-key-von-windows-7-und-8-aktivieren-so-gehts/

Hintergrund:

Ich habe mir die Demo von Win10 von Microsoft runter geladen und sie in einer VM installiert ohne sie bei der Installation zu Registrieren .. dann habe ich nachträglich die Win10 mit einem Win7 Key Registriert und damit frei geschaltet..



Wenn das Legal wäre dann wäre das richtig Günstig da wir uns ungefähr 100 Keys sparen könnten .. sonnst kann das mal locker sehr viel geld kosten und das wäre für die Schule ne echte Ersparnis. Aber dazu muss das nicht nur gehen sondern auch Legal sein.



Nebenbei:

Und so mal neben bei ist das Betreiben von Mac Software in einer VM auf einem PC legal.. Mir hat mal jemand gesagt das wäre nur Legal wenn ich das auf einem Physical-Mac machen machen und nicht auf z.B. einem Linux System..