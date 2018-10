„Win 10 Update auf 1803“

Guten Tag,

hab fast die gleiche Frage wie im letzten Forenbeitrag, aber doch etwas anders ;-)

Ich habe einen 10 Jahre Rechner mit einem Intel i Prozessor erster Generation.

Windows 10 läuft auf einer SSD von Super Talent.

So reicht der PC locker dafür mal eine Word oder Excel zu erstellen oder auch mal im Internet zu surfen.

Windows hat den Updatestand 1709.

Leider versucht er seit Wochen das Update 1803 aufzuspielen.

Kann dann nicht hochfahren, man muss reseten und dann kommt wieder der Stand 1709...

Den Fehlercode kann ich leider grad nicht nennen, weil ich jetzt den Updatedienst komplett deaktiviert hab.

Was aber ja auch keine Lösung ist!

Die DISM-Befehle Cleanup-Image /ScanHealth und RestoreHealth bringen den Fehler 605 - "Der angegebene Puffer enthält falsch formatierte Daten".

Der "sfc /scannow" Befehl bringt die Meldung "Der Windows-Ressourcenschutz konnte den angeforderten Vorgang nicht ausführen."

So hätte ich ein Inplace Upgrade versucht - also wenn man das auch so nennen darf wenn man Programme und eigene Dateien erhält!?

Was aber ebenfalls beim Neustart hängen bleibt und dann nach dem Reset wieder auf 1709 zurück springt.

Ich habe alle anderen Geräte abgesteckt, alle Treiber aktualisiert und sogar mal Chrome gelöscht, da in einer LOG-Datei herausgefunden haben wollte, das dies das Programm sei was ärger macht.

Was kann ich noch tun? Kann es sein, dass mein Rechner das Update einfach nicht kann? Den Update Dienst zu aktivieren und nur das Update auf 1803 kann ich ja nicht blocken, um die sonstigen Sicherheitsupdates zu bekommen?

Der Rechner läuft wirklich gut, so würde ich gerne eine komplette Neuinstallation vermeiden - besonders wenn ich nicht weiß ob es dann geht und dann hab ich ja kein zurück...

Habt Ihr noch Tipps für mich?

Vielen Vielen Dank!

Christoph